Астрологиня назвала рік, коли закінчиться війна в Україні: це не 2023

Астрологиня вважає, що у квітні 2023 року почнеться контрнаступ.

Астрологиня Яна Тимощук розклала карти Таро, щоб визначити, коли закінчиться війна. Вона стверджує, що це станеться не 2023 року, а набагато пізніше.

Про це вона сказала в інтерв'ю УНІАН.

Яна Тимощук вважає, що багато чого у майбутньому залежатиме від весняних подій 2023 року.

"Але поки що я не бачу остаточної нашої перемоги. Думаю, це буде не раніше 2025 року", - каже астрологиня.

За її словами, у квітні 2023 року Україна піде у наступ та відтіснятиме російських окупантів зі своєї території.

"Україна може укласти військовий союз у серпні-вересні 2023 року. Може бути домовленість з якоюсь країною про співпрацю", - каже астрологиня.

Нагадаємо, астрологиня Анна Вергелес розповіла, що наприкінці березня в Україні будуть жорстокі бої.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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