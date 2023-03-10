Астрологиня назвала рік, коли закінчиться війна в Україні: це не 2023

Астрологиня вважає, що у квітні 2023 року почнеться контрнаступ.
Астрологиня Яна Тимощук розклала карти Таро, щоб визначити, коли закінчиться війна. Вона стверджує, що це станеться не 2023 року, а набагато пізніше.
Про це вона сказала в інтерв'ю УНІАН.
Яна Тимощук вважає, що багато чого у майбутньому залежатиме від весняних подій 2023 року.
"Але поки що я не бачу остаточної нашої перемоги. Думаю, це буде не раніше 2025 року", - каже астрологиня.
За її словами, у квітні 2023 року Україна піде у наступ та відтіснятиме російських окупантів зі своєї території.
"Україна може укласти військовий союз у серпні-вересні 2023 року. Може бути домовленість з якоюсь країною про співпрацю", - каже астрологиня.
Нагадаємо, астрологиня Анна Вергелес розповіла, що наприкінці березня в Україні будуть жорстокі бої.
Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Читайте також:
- Ясновидець озвучив своє пророцтво щодо війни на березень 2023 року: "Отримаємо шанс"
- Коли закінчиться війна в Україні: прогноз гуцульської мольфарки
- Ворог влаштує біду: екстрасенс попередив про складну ситуацію на фронті наступного тижня