Астрологиня назвала точний день у березні, коли на фронті станеться "велика подія"

Відома астрологиня Валентина Віттрок дала детальний прогноз на березень 2023 року. Вона вважає, що цей місяць може стати важливим, зокрема на фронті прогнозується велика подія, яка за масштабом схожа на потоплення крейсера "Москва".

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Астрологиня у березні відзначила такі важливі дати:

7 березня очікується повня. На її думку, в цей день світу може розкритись якась таємниця та реогранізація секретних відомств. У тоталітарних державах можливе посилення нагнітання страху.

14-15 березня Україну можуть очікувати добрі новини з фронту. Віттрок прогнозує, що за масштабами ця подія нагадуватиме ту, що ЗСУ потопили російський ракетний крейсер "Москва".

16-20 березня астрологиня вважає "проклятими днями", коли краще нічого нового не починати.

Від 24 березня до 12 червня Плутон перейде у знак Водолія. Астрологиня вважає, що в цей період у тоталітарних країнах можливе повалення диктатури.

Нагадаємо, тарологиня Олена Бюн заявила, що у перші десять днів березня Росія ймовірно не влаштовуватиме масовані ракетні удари по Україні. Також вона наголосила, що вже через пів року Україна зможе повернути свої території.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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