Астрологиня назвала три українські міста, які перебувають під загрозою ракетних ударів – прогноз для жителів

Відома українська провидиця Людмила Хомутовська зазначила, що дуже активною буде боротьба на півдні й півночі країни. Вона також назвала міста та попередила їхніх жителів про небезпеку ракетних ударів.

Про це йшлося в її інтерв'ю УНІАН.

"Бачу загрозу для центра, але карти показують, що він закритий. Тобто обстріли будуть такі, як у ніч з 27 на 28 березня, але рано чи пізно Росії все ж доведеться закрити для себе цю тему", – надала прогноз провидиця Людмила Хомутовська.

Водночас вона додала, що це не означає, що окупанти сядуть без діла, однак всі їхні спроби обстрілювати Київ будуть неефективними. А от для інших міст України, на жаль, ситуація буде загрозливою.

Окремо астрологиня назвала три українські міста, які підпадають під загрозу. Так, Людмила Хомутовська попередила жителів Одеси, Сум, Чернігова, а також всього сходу про обстріли.

"Частково починає активуватися Полтава. В Харкові ситуація не зміниться", – спрогнозувала Людмила Хомутовська.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Додамо, що сьогодні, 29 березня, астрологи не радять реалізовувати нові проєкти, якої б професійної сфери вони не стосувалися. Потрібно лише доводити до ладу справи, розпочаті раніше.

Ухвалені сьогодні рішення повністю виявляться помилковими, тому краще перенести їх на другий день, каже астрологиня Міла Корольова. Від спілкування з оточенням краще взагалі відмовитися.

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