Астрологиня передбачила, коли закінчиться війна в Україні: назвала точний час і умови

Астрологиня Ольга Медвецька передбачила, коли закінчиться війна Росії проти України. За її словами після цього в РФ почнеться трансформація та повалення режиму Путіна.

Про це вона сказала в інтерв'ю виданню "УНІАН".

Астрологиня вважає, що спочатку Україна звільнить усі свої території, а вже 2024 року в РФ почнеться криза.

"Скоріш за все, це буде поєднання військового звільнення території України від окупантів та зміна владного устрою РФ. Наприклад, у кінці квітня та на початку травня ми вже виженемо окупантів з наших земель", - передбачила Ольга Медвецька.

Астрологиня вважає, що після цього в РФ почнеться невдоволення путінським режимом.

"У Росії буде невдоволення правлінням Путіна. Воно зростатиме в народних масах і це матиме вплив на трансформацію влади в РФ. Це не станеться швидко, знадобиться час, проте це неодмінно відбудеться. Скоріш за все, після листопада 2024", - зазначила астрологиня.

Нагадаємо, мольфарка Олена Стеценко розповіла, що війна Росії проти України закінчиться нескоро. Це станеться аж через три роки.

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