Астрологиня попередила про небезпеку та спрогнозувала, коли "війна вийде на фінішну пряму"

Астрологиня Альбіна Пономаренко попередила українців про складний лютий, проте вона вважає, що у березні Україна "вийде на фінішну пряму цієї війни".

Про це вона сказала на ютуб-каналі "Прогноз".

Альбіна Пономаренко відзначила, що 1 та 2 лютого можливий новий обстріл України, оскільки 3 лютого в Києві відбуватиметься саміт ЄС. 12-18 лютого буде дуже напружений період, проте саме в цей час будуть і добрі новини - ймовірно оголосять про передавання нової зброї для ЗСУ. Також 18 лютого варто чекати на гарні новини. 25-27 лютого теж буде складний час, можливі навіть провокації з боку Білорусі.

"Це буде дуже сильний бій. І можливо, він буде останнім або передостаннім. Тому що ще буде березень, ми будемо виходити на фінішну пряму цієї війни", - каже астрологиня.

Нагадаємо, астролог Влад Росс в інтерв'ю ТСН.ua також розповів, що російський диктатор Володимир Путін помре 2023 року, але не власною смертю. Президента Росії ліквідують на замовлення, а виконає його людина з близького оточення, з його особистої охорони.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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