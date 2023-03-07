Астрологиня попередила українців про тяжкі дні у березні: "Найскладніший етап"

Астрологиня Анна Вергелес попередила українців про тяжкі дні у березні. Вона зазначила, що від 13 до 22 березня буде один із найскладніших етапів.

Про це йдеться на ютуб-каналі "Прогноз".

Анна Вергелес попередила, що від 13 до 22 березня буде дуже тяжкий етап в державі.

"Це з одного боку Нептун, коли все невизначене, незрозуміле, дуже багато питань. До речі, дуже багато зараз проблем буде саме в інформаційному просторі. Буде багато дезінформації, спроб "розгойдати" людей, багато двояких заяв від політиків. Це не тільки в нашій країні, але і на міжнародному рівні", - вважає астрологиня.

Вона також зазначила, що у березні не варто вірити всьому, що говорять та найкраще ігнорувати інформаційний фон або ретельно перевіряти дані.

Нагадаємо, тарологиня Олена Бюн заявила, що у перші десять днів березня Росія ймовірно не влаштовуватиме масовані ракетні удари по Україні. Також вона наголосила, що вже через пів року Україна зможе повернути свої території.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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