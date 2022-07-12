Астрологиня розповіла, коли почнеться звільнення окупованих територій та закінчиться війна

До кінця року в Україні може закінчитись війна.

Також уже восени багато окупованих територій будуть звільненими від російських загарбників.

Про це сказала відома астрологиня Рубіна Цибульська на своєму YouTube-каналі.

Астрологиня зазначила, що в Україні орієнтовно ще пів року триватиме війна. А наприкінці 2022 року все може закінчитись перемогою України.

"У своїх попередніх прогнозах я говорила, що війна закінчиться або стихне до кінця року. Коли дехто говорив або писав про те, що через 2-3 тижні війна закінчиться. Говорили про те, що я маячню несу, нісенітницю... Зараз всі ми це бачимо, Час показує своє", - зазначила Цибульська.

Астрологиня також вважає, що Білорусь може спробувати напасти на Україну, проте ЗСУ зупинять окупантів.

Нагадаємо, астролог Ігор Нехаєв спрогнозував тяжкі часи для України та розповів, коли все зміниться.

Також відомий астролог Влад Росс склав на літо 2022 року прогноз для України і запевняє, що війна триватиме до серпня.

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