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Астрологиня розповіла, коли Росія перестане стріляти по Україні ракетами

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Астрологиня розповіла, коли Росія перестане стріляти по Україні ракетами

Фото: Associated Press

Росія продовжуватиме завдавати ракетні удари по території України.

Ракетний терор може припинитися аж у грудні 2022 року. Також у цей час припиняться інтенсивні бойові дії. 

Про в соціальних мережах повідомила астрологиня Ангеліна Вакуліна. 

Вакуліна вважає, що осінь буде складним періодом для України, адже у цей час ЗСУ почнуть відвойовувати окуповані території. Проте ближче до зими активні бойові дії зменшуватимуться. У грудні 2022 року ймовірно припиниться ракетний терор. 

"Припинення бойових дій можна чекати до грудня", - вважає астрологиня. 

Нагадаємо, астролог Влад Росс вважає, що восени для російських окупантів в Україні почнеться справжня "м'ясорубка". В серпні ж відбудеться переломний момент у війні, а до листопада ЗСУ виженуть російських окупантів з усієї території України.

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