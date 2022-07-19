Астрологиня розповіла, коли Росія перестане стріляти по Україні ракетами

Ракетний терор може припинитися аж у грудні 2022 року. Також у цей час припиняться інтенсивні бойові дії.

Про в соціальних мережах повідомила астрологиня Ангеліна Вакуліна.

Вакуліна вважає, що осінь буде складним періодом для України, адже у цей час ЗСУ почнуть відвойовувати окуповані території. Проте ближче до зими активні бойові дії зменшуватимуться. У грудні 2022 року ймовірно припиниться ракетний терор.

"Припинення бойових дій можна чекати до грудня", - вважає астрологиня.

Нагадаємо, астролог Влад Росс вважає, що восени для російських окупантів в Україні почнеться справжня "м'ясорубка". В серпні ж відбудеться переломний момент у війні, а до листопада ЗСУ виженуть російських окупантів з усієї території України.

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