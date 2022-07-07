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Астрологиня спрогнозувала, коли в Україні закінчиться війна та назвала міста, на яких чекає небезпека

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Астрологиня спрогнозувала, коли в Україні закінчиться війна та назвала міста, на яких чекає небезпека

Фото: Сергій Гайдай

Астрологиня Ангеліна Вакуліна вважає, що війна в Україні триватиме мінімум до середини осені.

Також вона вважає, що у липні небезпека загрожуватиме трьом українським містам - Лисичанську, Харкову та Полтаві. 

Про це вона розповіла у коментарі "Главреду". 

Ангеліна Вакуліна вважає, що в липні можливі масовані ракетні обстріли Харкова та Лисичанська. Також у небезпеці перебуватиме і Полтава. 

Астрологиня вважає, що активна фаза війни триватиме до середини осені. А у серпні, вересні та жовтні можливе загострення на фронті. Водночас Вакуліна вважає, що 2023 року війна в Україні може закінчитись. 

Нагадаємо, астролог Ігор Нехаєв спрогнозував тяжкі часи для України та розповів, коли все зміниться.

Також відомий астролог Влад Росс склав на літо 2022 року прогноз для України і запевняє, що війна триватиме до серпня.

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