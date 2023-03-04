Астрологиня відзначила сприятливе розташування двох планет для України: що це значить для ворога

Юпітер і Венера проходять в четвертому домі України, який відповідає за землі і території.

Астрологиня Анна Єфремова розповіла, що теперішнє з’єднання двох планет - Юпітера і Венери — дуже сприятливе для України.

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

“Усі вже напевно бачили з’єднання Юпітера і Венери на нічному небозводі. Так от, в України активні саме ці планети в періоді. І це чудове з'єднання для України!” - йдеться в дописі.

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За її словами, Юпітер і Венера проходять в четвертому домі натальної карти народження країни, який відповідає за землі і території.

“Я не обіцяю, що буде легко, але до липня 2023 року Україна дасть жару ворогу. У Росії починається період реальних страждань і максимального загострення по всіх фронтах! Якщо взяти ситуаційно, це прекрасна новина і час для України”, - прогнозує вона.

Щоправда, невтішним фактом в астрологічному прогнозі є загальні людські втрати.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, раніше астролог, хіромант і фахівець системи архітектурного планування Васту-шастра Володимир Бадіян розповів, коли закінчиться гостра фаза війни і що буде з Донбасом.

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