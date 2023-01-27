Астрологиня зробила прогноз щодо війни на лютий: яка небезпека чекає на Україну

Кінець лютого готуватиме українців до важливих змін, які відбуватимуться і весь березень.

Астрологиня Наталія Власенко прогнозує в лютому небезпеку для України та назвала дати, коли війна принесе багато смертей та окупацію деяких міст.

Про це Власенко написала на своїй сторінці в Instagram.

За прогнозом астрологині, повня 6 лютого дасть нову енергію – поступовість, маніпуляції, смертність, нещасні випадки, звичайний народ під загрозою. Водночас Україна отримає фінансову допомогу та озброєння.

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Власенко також віщує від 9 лютого важливі територіальні трансформації.

"Середина місяця – плюс мінус 14.02 – не дуже приємна ситуація на небі. На кордонах з обох сторін багато смертей до двадцятих чисел, якісь непередбачувані ситуації. Можуть бути смерті важливих людей у верхівках влади близько 16.02 або просто важливі зміни", – йдеться в повідомленні астроекспертки.

Вона зазначила, що 15-19 лютого очікується пік зростання напруги з сусідами.

"Дуже схоже на наступ на якихось територіях на, може, навіть на двох напрямках, але з якого боку ці два напрямки будуть? Може, і з нашого, бо в нас є плюси по територіях. А справа буде швидко проходити. Принаймні видно, що загострення пристрастей на кордонах буде з середини лютого і – частина березеня. Мабуть, і "вітати" будуть з роком саме вранці ближче до дати…" – написала астрологиня.

Вона наголосила кінець лютого готує українців до важливих змін, які відбуватимуться і весь березень.

"Ми навіть можемо в лютому втратити якісь території з-під контролю. Дійсно, місяць дуже важкий по енергіях. Але найтемніша ніч – перед світанком", – підсумувала Власенко.

Нагадаємо, раніше астрологиня Анжела Перл розповіла, що на Україну в травні чекають позитивні новини. Окрім того, за прогнозом астрологині, що президент РФ Володимир Путін може померти вже 2023 року.

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