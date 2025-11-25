Астрологиня назвала дату завершення війни в Україні: подробиці передбачення

Війна в Україні

Найсприятливіші астрологічні аспекти для настання реальних мирних домовленостей щодо України припадають на початок 2026 року.

Про це розповіла астрологиня Олена Бучинська для «Главред».

За її словами, цей період може стати переломним для переговорного процесу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Бучинська зазначає, що в січні 2026 року для України відкривається особливо сприятливе вікно можливостей. Йдеться не про фінальне підписання угоди, а про зустрічі або створення ґрунтовніших домовленостей, які виходитимуть за межі нинішніх абстрактних вимог щодо мови, церкви або нейтралітету.

Другий важливий етап, за прогнозом астролога, триватиме з другої половини лютого до 10 березня. Саме в цей час можуть виникнути вже чітко сформульовані угоди — усні або письмові. За її словами, у цей період «вимальовуватиметься документ, який можна буде погоджувати».

Бучинська уточнює, що найбільш насиченим моментами для переговорів стане відрізок із 17 січня по 10 березня 2026 року. Саме в цей час можуть з’явитися реальні проєкти мирних угод і конкретні формулювання.

Фінальною точкою процесу астролог називає квітень 2026 року. За її прогнозом, саме до 25 квітня може бути підписано документ, який визначить формат завершення війни.

