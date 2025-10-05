Астролог Влад Росс назвав час завершення війни

Астролог Влад Росс

Гаряча фаза розв’язаної Росією війни проти України може завершитися в лютому 2026 року. Якщо цього не станеться, то збройний конфлікт перетвориться на війну Європи та РФ і триватиме до 2029 року.

Такий прогноз зробив астролог Влад Росс у коментарі УНІАН.

Астрологічною ознакою ймовірного завершення війни він назвав планету Сатурн, яка в лютому 2026 року перебуватиме в нульовому градусі Овна.

«Сатурн — це заморозка конфлікту, Овен — знак війни», — зазначив астролог.

Влад Росс додав, що така астрологічна подія уже траплялася раніше, коли намічалося просування щодо мирних переговорів.

Зокрема, Сатурн востаннє перетинав нульовий градус Овна перед самітом президентів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці та зустріччю Володимира Зеленського та європейських лідерів у Білому домі.

Водночас провидець наголосив, що в лютому 2026 року може закінчитися гаряча фаза війни, а «холодна», за його словами, «все одно не закінчиться, а триватиме до кінця 2029 року».

