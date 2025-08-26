"З Трампом зустрічався "трійник" Путіна": астролог зробив нове передбачення про переговори

Влад Росс

Відомий український астролог Влад Росс заявив, що Путін не наважиться зустрітись із Зеленським. Він також зазначив, що на зустріч із Трампом їздив «трійник» Путіна.

Про це Влад Росс заявив у коментарі ютуб-каналу «Астрофеномен».

«Дедлайн у Трампа — це 1 вересня. Зрозуміло, що ніхто та ніколи не зустрінеться із Зеленським. Бо це — катастрофа. А тому росіяни вже поширюють «шизу», що Зеленський нелегітимний. Зустріч із Зеленським означатиме поразку РФ», — сказав він.

Влад Росс переконаний, що з Трампом зустрічався «трійник» Путіна. Він вказав, що ознакою цього може бути занадто високий зріст російського диктатора.

«А чому такий похмурий був Дональд Трамп на Алясці? Бо він побачив, що це несправжній Путін, якого він бачив 2017 року. А тому він вирішив, що немає для кого накривати обідній стіл. А тому моє передбачення, що Росія не захоче відправляти на перемовини тіло Путіна, певно, поїде Лавров або Ушаков», — сказав Влад Росс.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.