- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 239
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 16 квітня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: будь-які — як професійні, так і домашні — справи, розпочаті в цей час, виявляться вдалими. Категорично не можна нічого руйнувати.
Символ дня: Латаття.
Стихія дня: Вода.
Щасливе число дня: 1.
Щасливий колір дня: білий, бузковий.
Щасливі камені дня: арагоніт, андалузит, хризопраз, біломорит.
За яку частину тіла відповідає: очі.
Хвороби дня: потрібно берегти очі — не сидіти довго за комп’ютером, не читати при поганому освітленні, а також контролювати артеріальний тиск.
Харчування дня: необхідно відмовитися від м’яса і випічки, замінивши їх овочами, фруктами, зеленню і трав’яними відварами.
Стрижка дня: оптимальний день для стрижки.
Дачні роботи дня: можна садити рослини — особливо плодові дерева і чагарники, а ось руйнувати що-небудь — навіть якщо на його місці має виникнути щось нове — не рекомендується в жодному разі.
Магія і містика дня: день сприятливий для жіночої магії, мета якої — відвадити від ома заздрісників, які бажають зла тим, хто в ньому живе. Ворожіння на картах дасть відповідь на будь-яке запитання.
Сни дня: сни нинішньої ночі підкажуть, як змінити своє життя на краще.
Табу дня: не можна нічого руйнувати і — навіть ненавмисно — наступати на жуків.
Цитата дня: «Таланти утворюються в спокої, характери — серед життєвих бур» (Йоганн Вольфганг Гете).
Читайте також: