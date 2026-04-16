ТСН у соціальних мережах

Астрологічний прогноз на 16 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Латаття

Латаття / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-які — як професійні, так і домашні — справи, розпочаті в цей час, виявляться вдалими. Категорично не можна нічого руйнувати.

Символ дня: Латаття.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: білий, бузковий.

Щасливі камені дня: арагоніт, андалузит, хризопраз, біломорит.

За яку частину тіла відповідає: очі.

Хвороби дня: потрібно берегти очі — не сидіти довго за комп’ютером, не читати при поганому освітленні, а також контролювати артеріальний тиск.

Харчування дня: необхідно відмовитися від м’яса і випічки, замінивши їх овочами, фруктами, зеленню і трав’яними відварами.

Стрижка дня: оптимальний день для стрижки.

Дачні роботи дня: можна садити рослини — особливо плодові дерева і чагарники, а ось руйнувати що-небудь — навіть якщо на його місці має виникнути щось нове — не рекомендується в жодному разі.

Магія і містика дня: день сприятливий для жіночої магії, мета якої — відвадити від ома заздрісників, які бажають зла тим, хто в ньому живе. Ворожіння на картах дасть відповідь на будь-яке запитання.

Сни дня: сни нинішньої ночі підкажуть, як змінити своє життя на краще.

Табу дня: не можна нічого руйнувати і — навіть ненавмисно — наступати на жуків.

Цитата дня: «Таланти утворюються в спокої, характери — серед життєвих бур» (Йоганн Вольфганг Гете).

Дата публікації
Кількість переглядів
239
