Астрологічний прогноз на 4 жовтня

Горн / © Associated Press

Реклама

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна розпочинати реалізацію нового — найімовірніше, побутового — проєкту, наприклад, може йтися про ремонт.

Символ дня: горн.

Реклама

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: білий, бузковий.

Щасливі камені дня: сапфір, гіацинт.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: кишківник.

Хвороби дня: ухвалюючи рішення про операцію або навіть просто лікування, важливо враховувати той факт, що сьогодні кишківник буде особливо вразливим — можливо, потрібно просто залишити його в спокої.

Харчування дня: бажано різко скоротити вживання солодкого і здоби.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Реклама

Дачні роботи дня: можна наводити лад на дачній ділянці.

Магія і містика дня: від будь-яких магічних дій сьогодні необхідно відмовитися.

Сни дня: сни нинішньої ночі віщими не є, тож можна не звертати на них уваги.

Табу дня: незважаючи на суботу, в жодному разі не можна залишатися бездіяльними — потрібно знайти собі хоч якесь заняття.

Реклама

Цитата дня: «Найбільше звільнення приходить із розумінням, що ніхто ніколи не побачить тебе таким, яким ти є. Насправді кожен зберігає в голові лише свій вигаданий образ тебе» (Хань Хань).

Читайте також: