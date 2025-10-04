- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 4 жовтня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: можна розпочинати реалізацію нового — найімовірніше, побутового — проєкту, наприклад, може йтися про ремонт.
Символ дня: горн.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 5.
Щасливий колір дня: білий, бузковий.
Щасливі камені дня: сапфір, гіацинт.
За яку частину тіла відповідає: кишківник.
Хвороби дня: ухвалюючи рішення про операцію або навіть просто лікування, важливо враховувати той факт, що сьогодні кишківник буде особливо вразливим — можливо, потрібно просто залишити його в спокої.
Харчування дня: бажано різко скоротити вживання солодкого і здоби.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.
Дачні роботи дня: можна наводити лад на дачній ділянці.
Магія і містика дня: від будь-яких магічних дій сьогодні необхідно відмовитися.
Сни дня: сни нинішньої ночі віщими не є, тож можна не звертати на них уваги.
Табу дня: незважаючи на суботу, в жодному разі не можна залишатися бездіяльними — потрібно знайти собі хоч якесь заняття.
Цитата дня: «Найбільше звільнення приходить із розумінням, що ніхто ніколи не побачить тебе таким, яким ти є. Насправді кожен зберігає в голові лише свій вигаданий образ тебе» (Хань Хань).
