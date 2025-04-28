Астрологи назвали, коли може завершитися війна в Україні: прогноз

Війна в Україні. / © Getty Images

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Війна в Україні може наблизитися до завершення наприкінці 2025 – на початку 2026 року.

Такий прогноз озвучили астролог Яна Рубан і таролог Анна Єфремова в інтерв’ю “Главред”.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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За словами Яни Рубан, 2025 рік стане для України переломним. Наприкінці цього року можна буде побачити перші ознаки завершення активної фази бойових дій. Водночас повна перемога очікується лише у 2026 році.

“Десятий рік — 2026 — це час обнулення та можливість почати все заново, дану Вищими силами”, — зазначила астролог.

Схожого прогнозу дотримується й таролог Анна Єфремова. Вона вважає, що процес укладання миру розпочнеться лише влітку 2025 року. Саме тоді для України відкриється “вікно можливостей” для переговорів.

За її словами, Путін зосереджуватиме увагу на США та Китаї, а український фронт залишиться для нього другорядним. Активні кроки до мирного врегулювання можуть бути зроблені в серпні 2025 року, а остаточне підписання мирного договору можливе навесні 2026 року — в період із лютого по травень.

“Цей час Україні буде потрібний для відновлення, а друга половина 2025 року стане продуктивною в плані підготовки до миру”, — резюмувала Анна Єфремова.

Раніше астрологиня назвала, якого року в Україні повністю відкриють кордони для чоловіків призовного віку.