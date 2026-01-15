Астрологи назвали найзакритіші знаки зодіаку

Що приховують Скорпіони, Козороги, Риби та Водолії — астрологічний розбір / © ТСН

Ви коли-небудь помічали, як Скорпіони змушують усіх ламати голову? Вони ніби захопливий детективний роман — повний несподіваних поворотів, але розгадати їх до кінця майже неможливо.

Астрологічні акценти: 4 головні знаки

Скорпіон

Абсолютний майстер зберігання секретів. Народжені між 23 жовтня та 21 листопада — це друзі, які завжди залишають простір для загадок. Якщо у вашому житті є Скорпіон, м’яко заохочуйте його до відвертості — хто знає, які скарби приховані за цією таємничою оболонкою?

Козоріг

Професіонал зодіаку. Люди, народжені між 22 грудня та 19 січня, часто здаються тими, хто має все під контролем. Та не дайте себе ошукати бездоганним зовнішнім виглядом: святковий стрес може даватися взнаки. Запитайте свого знайомого Козорога, як він почувається насправді — відповідь може вас здивувати.

Риби

Мрійлива загадка. Творчі душі, народжені між 19 лютого та 20 березня, вміють зникати у власних світах. З наближенням зими їхні емоції стають глибшими. Якщо Риби видаються замисленими, нагадайте їм, що ділитися справжніми почуттями — це нормально. Вони оцінять вашу турботу.

Водолій

Ексцентричний інтелектуал. Народжені між 20 січня та 18 лютого, Водолії мислять нестандартно, але часто зводять стіни, коли справа доходить до особистого. Цього місяця вони можуть ще більше занурюватися у власні думки. Ставте відкриті запитання й створюйте безпечний простір для відвертості.

