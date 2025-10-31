Астрологи назвали шість знаків, які 31 жовтня принесе любов і гармонію

Китайський гороскоп / © Unsplash

П’ятниця, 31 жовтня, на східному календарі проходить під знаком Водяного Півня, у місяці Вогняного Собаки та році Дерев’яної Змії. Астрологи називають це поєднанням, яке підсилює чесність, емоційну відкритість і гармонію у взаєминах.

Про це повідомило видання Yourtango.

Так званий День Закриття символізує завершення справ, що тягнулися, — як у роботі, так і в особистому житті. Це період, коли можна остаточно залагодити непорозуміння, пробачити старі образи й відчути полегшення. Енергія Водяного Півня допомагає висловити правду спокійно й щиро, а отже — створює сприятливі умови для миру і любові.

Півень

Цей день стане для вас дзеркалом істини. Людина, з якою виникали непорозуміння, побачить ситуацію у новому світлі, і напруга зникне. Ви зможете відверто поговорити, не підвищуючи голосу, — слова ляжуть м’яко, а серце заспокоїться. Саме через чесність і щирість ви отримаєте підтримку, на яку давно чекали.

Змія

Для представників цього знака поєднання року Дерев’яної Змії та місяця Вогняного Собаки створює ідеальний баланс. Настає момент емоційного вирівнювання — усе, що було однобоким, стає гармонійним. Інтуїція підказує, кому можна довіряти, а хто нещирий. Якщо ви прислухаєтесь до внутрішнього голосу, знайдете спокій і справжнє взаєморозуміння.

Свиня

День допоможе повернути довіру та тепло у стосунках. Людина, яка вам важлива, може вийти на контакт або сказати щось, що розвіє сумніви. Після періоду невизначеності настає спокій — і саме це стане найбільшою винагородою. Увечері очікується щира розмова, що відновить віру у сталість почуттів.

Тигр

Це день ясності для вас. Ви почнете бачити кохання без прикрас — таким, яким воно є насправді. Може відбутися відверта розмова, що поставить крапку у старих сумнівах. Для когось це стане моментом прощення, для інших — шансом почати з чистого аркуша. У будь-якому разі, результат принесе полегшення.

Коза

Після тривалого періоду, коли ви більше віддавали, ніж отримували, нарешті настає рівновага. Водяний Півень відкриває новий етап, у якому ви відчуєте взаємність і вдячність. Це день, коли ваші зусилля будуть помічені, а емоційна віддача — відновлена. Важливо лише дозволити іншим проявитися щиро.

Бик

Між вами й близькою людиною зникають бар’єри. Спілкування стає легшим, довіра — міцнішою. Можливий знак уваги або розмова, яка підтвердить, що ваші почуття взаємні. Удача виявиться не у гучних словах, а в тихих, щирих моментах, коли ви відчуваєте, що поруч є хтось надійний.

Нагадаємо, астрологи зазначили, що 31 жовтня не можна витрачати час на дрібниці, які цілком можуть зачекати, а то й зовсім не мають особливого значення, — працювати потрібно тільки над справді важливими і значущими проєктами.