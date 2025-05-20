Астрологи назвали три знаки зодіаку, які притягнуть гроші до кінця весни

Грошовий гороскоп 2025 / © ТСН.ua

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Кінець весни 2025 року обіцяє бути щасливим для трьох знаків зодіаку, які за підсумками травня — червня можуть отримати значний фінансовий приріст.

Про це повідомило видання Parade.

Близнюки

26 травня Меркурій — їхня покровительська планета — увійде в знак, активізуючи інтелект і комерційну кмітливість. Близнюки зможуть легко знаходити вигідні контракти, приваблювати клієнтів і навіть отримувати несподівані бонуси. А Новий Місяць у Близнюках (27 травня) дасть поштовх для старту нових проєктів, які швидко окупляться.

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Тельці

6 червня Венера — планета достатку — перейде в Тельця, створюючи ідеальні умови для фінансового злету. Цей знак зодіаку відчує себе особливо цінним: можливі підвищення, вигідні пропозиції або навіть подарунки від долі. Головне — не боятися ризикувати, адже Всесвіт підтримує їхні амбіції.

Раки

9 червня Юпітер увійде в знак Рака, обіцяючи інтуїтивні прориви та вигідні інвестиції. Цей період — час, коли минулі зусилля почнуть приносити плоди. Можна розраховувати на фінансову підтримку, несподівані премії або вигідні партнерства.

Нагадаємо, «живий Нострадамус» спрогнозував, коли і чим закінчиться війна в Україні.