- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 142
- Час на прочитання
- 1 хв
Астрологи назвали три знаки зодіаку, які притягнуть гроші до кінця весни
Близнюки, Тельці і Раки — саме ці знаки зіткнуться з потужним припливом грошей, кар’єрних можливостей і визнання.
Кінець весни 2025 року обіцяє бути щасливим для трьох знаків зодіаку, які за підсумками травня — червня можуть отримати значний фінансовий приріст.
Про це повідомило видання Parade.
Близнюки
26 травня Меркурій — їхня покровительська планета — увійде в знак, активізуючи інтелект і комерційну кмітливість. Близнюки зможуть легко знаходити вигідні контракти, приваблювати клієнтів і навіть отримувати несподівані бонуси. А Новий Місяць у Близнюках (27 травня) дасть поштовх для старту нових проєктів, які швидко окупляться.
Тельці
6 червня Венера — планета достатку — перейде в Тельця, створюючи ідеальні умови для фінансового злету. Цей знак зодіаку відчує себе особливо цінним: можливі підвищення, вигідні пропозиції або навіть подарунки від долі. Головне — не боятися ризикувати, адже Всесвіт підтримує їхні амбіції.
Раки
9 червня Юпітер увійде в знак Рака, обіцяючи інтуїтивні прориви та вигідні інвестиції. Цей період — час, коли минулі зусилля почнуть приносити плоди. Можна розраховувати на фінансову підтримку, несподівані премії або вигідні партнерства.
Нагадаємо, «живий Нострадамус» спрогнозував, коли і чим закінчиться війна в Україні.