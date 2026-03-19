Астрологи назвали знаки зодіаку, яким останній тиждень березня принесе успіхи в кар’єрі, коханні та розвитку бізнеса

Астрологічний прогноз

Останній тиждень березня може стати особливо вдалим для окремих знаків зодіаку. Астрологи прогнозують період змін, нових можливостей і внутрішнього зростання, який найбільше відчують представники трьох знаків.

За астрологічними оцінками, найбільш сприятливим рік буде для Тельця, Терезів і Водолія. Саме для них зірки обіцяють прогрес у різних сферах життя — від кар’єри до особистих стосунків.

Телець: прорив у кар’єрі

Для Тельців березень стане періодом професійного розвитку. Їхня наполегливість і практичність нарешті принесуть відчутні результати. Можливі підвищення, нові кар’єрні перспективи та визнання досягнень. Астрологи радять не боятися змін і виходити за межі звичного, водночас не забуваючи про відпочинок.

Терези: гармонія в особистому житті

Представники цього знаку можуть очікувати позитивних змін у сфері стосунків. Нові знайомства, романтичні історії або зміцнення вже існуючих зв’язків — усе це стане важливою частиною року. Водночас Терезам варто не жертвувати власними потребами заради інших.

Водолій: творчість і самопізнання

Для Водоліїв березень відкриє нові можливості для самовираження. Це період творчих ідей, внутрішніх відкриттів і переосмислення власних цілей. Астрологи радять не стримувати свою індивідуальність, але водночас зберігати баланс у спілкуванні з близькими.

Попри позитивні прогнози, експерти наголошують, що астрологія не є точною наукою, тому сприймати такі передбачення варто як орієнтир, а не як безумовну істину.

Тим часом Оракул Ленорман на 20 березня 2026 року вказує на новини, важливі розмови та рішення перед змінами.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.