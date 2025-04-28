Астрологиня назвала рік, коли в Україні повністю відкриють кордони

Виїзд з України чоловіків

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В якому році в Україні повністю відкриють кордони для чоловіків призовного віку — свій прогноз дала астрологиня, тарологиня Відаюча Ма (справжнє ім’я — Ірина Гергель).

Про це вона розповіла на YouTube-каналі «Мій світ».

Згідно з прогнозом астрологині, тарологині, 2025 року кордони України ще будуть закритими.

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«В 25-му — випадає Верховна жриця, закрито. Мені про 25-й нічого не говорить, я далі не можу питати. 2026 –четвірка пентаклів. В 26-му частині дадуть можливість, але дуже невеликій частині, виїжджати. За певними перепустками», — сказала Відаюча Ма.

Масового дозволу на виїзд чоловіків за кордон не варто очікувати й 2027 року, пророкує тарологиня.

«Ну і 27-й — не бачу, щоб масово давали виїзд, сімка пентаклів говорить, що треба ще почекати», — сказала вона.

«У 2028 році відкриються повністю кордони», — зазначила Відаюча Ма.

До слова, переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила прогноз, чи закінчиться війна 2025 року.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.