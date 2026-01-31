ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
28
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвавла знаки зодіака, для яких зовнішність партнера значення не має

Нових людей ми, як правило, зустрічаємо "за одягом" - тобто, оцінюємо насамперед і зовнішні дані.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

І тільки потім, познайомившись ближче, добираємося до внутрішніх - розуму, моральних і душевних якостей. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, для яких зовнішність їхнього партнера не має жодного значення.

Рак

Ракам дуже важливо перебувати з близькою людиною, як то кажуть, на одній хвилі, тільки в такому разі вони відчувають повний душевний комфорт, що, на їхній погляд, є основною умовою щасливого сімейного життя. Зовнішність, звісно, теж має значення, але вона точно стоїть не на першому і навіть не на другому місці.

Телець

Тельці - як істинний знак стихії Землі - завдяки своїй практичності, міцно стоять на ногах, тому під час вибору партнера орієнтуються, насамперед, на матеріальне становище. І якщо воно їх влаштовує, то зовнішність не має особливого значення - звісно ж, на випадки геть неприйнятної зовнішності до уваги не зважають.

Близнята

Близнюки, налаштовані на професійну кар'єру, часто обирають у супутники життя людей, які - завдяки власним здібностям або нажитим зв'язкам - можуть їм у цьому допомогти. Якби представники знака спокусилися на привабливу зовнішність партнера за цілковитої нездатності вирішувати питання, вони б самі себе не зрозуміли.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
28
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie