Атака дронами спричинила пожежі у Дніпрі та районі
У Дніпрі та районі спалахнули пожежі внаслідок атаки ворожих безпілотників, ситуація залишається небезпечною.
У ніч проти 18 листопада російські ударні безпілотники атакували Дніпро та прилеглі території, що призвело до виникнення кількох пожеж.
Про це повідомив у Telegram в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
За його словами, вогонь охопив об’єкти у місті та в районі. Наразі триває уточнення інформації щодо можливих руйнувань та постраждалих. На місцях працюють пожежні підрозділи, рятувальники та інші служби оперативного реагування.
Очільник ОВА закликав мешканців не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях, адже загроза повторних атак зберігається.
Нагадаємо, раніше ворог атакував регіони України. Зокрема, у Харкові та Сумах лунали вибухи. Перші звуки вибухів місцеві мешканці почули після першої години ночі.