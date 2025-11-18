ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
181
Час на прочитання
1 хв

Атака дронами спричинила пожежі у Дніпрі та районі

У Дніпрі та районі спалахнули пожежі внаслідок атаки ворожих безпілотників, ситуація залишається небезпечною.

Олена Кузьмич
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 18 листопада російські ударні безпілотники атакували Дніпро та прилеглі території, що призвело до виникнення кількох пожеж.

Про це повідомив у Telegram в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

За його словами, вогонь охопив об’єкти у місті та в районі. Наразі триває уточнення інформації щодо можливих руйнувань та постраждалих. На місцях працюють пожежні підрозділи, рятувальники та інші служби оперативного реагування.

Очільник ОВА закликав мешканців не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях, адже загроза повторних атак зберігається.

Нагадаємо, раніше ворог атакував регіони України. Зокрема, у Харкові та Сумах лунали вибухи. Перші звуки вибухів місцеві мешканці почули після першої години ночі.

Дата публікації
Кількість переглядів
181
