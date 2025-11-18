Атака дронами спричинила пожежі у Дніпрі та районі

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 18 листопада російські ударні безпілотники атакували Дніпро та прилеглі території, що призвело до виникнення кількох пожеж.

Про це повідомив у Telegram в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

За його словами, вогонь охопив об’єкти у місті та в районі. Наразі триває уточнення інформації щодо можливих руйнувань та постраждалих. На місцях працюють пожежні підрозділи, рятувальники та інші служби оперативного реагування.

Очільник ОВА закликав мешканців не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях, адже загроза повторних атак зберігається.

Нагадаємо, раніше ворог атакував регіони України. Зокрема, у Харкові та Сумах лунали вибухи. Перші звуки вибухів місцеві мешканці почули після першої години ночі.