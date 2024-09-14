Атака дронів та вибухи в українських містах: головні новини ночі 14 вересня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Росіяни вивели у Чорне море чотири носії крилатих ракет “Калібр” Читати далі –>
- В Одесі та регіоні пролунали вибухи: стало відомо, що сталося Читати далі –>
- У Києві прозвучали вибухи: працювали сили ППО Читати далі –>
- У столиці уламки БпЛА впали на територію комунального підприємства Читати далі –>
- Ворог ударив КАБом по Харкову: стався приліт по Холодногірському району Читати далі –>
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