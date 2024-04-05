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"Бавовна" в Росії та вибухи на Одещині: головні новини ночі 5 квітня 2024 року

"Бавовна" в Росії та вибухи на Одещині: головні новини ночі 5 квітня 2024 року

На росіян сьогодні чекала неспокійна ніч

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • Невідомі безпілотники атакували військовий аеродром у Морозовську Ростовської області РФ Читати далі –>
  • Росіяни переконують, що знищили 40 повітряних цілей у Ростовській області, де розміщений військовий аеродром Читати далі –>
  • Місцеві жителі повідомили про вибухи в небі, на землі та автоматні черги у Ростовській області Читати далі –>
  • Не лише Морозовськ: у Єйську чути вибухи та постріли Читати далі –>
  • На Одещині прозвучали вибухи - ЗМІ Читати далі –>

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