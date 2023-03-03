Березень буде визначальним в плані подальших бойових дій — прогноз екстрасенса

Дата перемоги України у війні може настати неочікувано, про що свідчить екстрасенсорний прогноз та розклад карт Таро.

Про це сказав містик, таролог та півфіналіст 20 сезону Міжнародної битви екстрасенсів Роман Шептицький на своєму YouTube-каналі.

За словами таролога, наразі розпочалося енергетичне підсилення, від якого слід очікувати нових можливостей щодо перемоги України у війні. Він також зазначив, що контрнаступ ЗСУ почнеться зі звільнення Запорізької області, а згодом і Лівобережної Херсонщини.

"Енергетичне підсилення після 2-3 березня принесе з собою нові починання та нові можливості для нашої перемоги. Не за горами контрнаступальні дії зі звільнення Запорізької області, а згодом і Лівобережної Херсонщини. Це не буд легко, але процес однозначно буде активований", - сказав він.

За словами містика, на українців чекає викриття злодіїв та ворогів, які все одно намагатимуться активізувати свої сили.

Він наголосив на тому, що березень буде визначальним в плані наступних кроків бойових дій.

"Особливо уважними та обережними треба бути тим, хто знаходиться на окупованих територіях, тому що наші будуть гнати ворога", - додав Роман Шептицький.

Раніше астрологиня розповіла, що весна 2023 року в Україні запам'ятається кардинальними змінами, зумовленими потужними планетарними впливами. Вона зазначила, що астрологічні події березня стануть основними, визначать тло на весь весняний сезон.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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