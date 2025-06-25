"Біда і мир йдуть поруч": переможниця "Битви екстрасенсів" шокувала передбаченням про закінчення війни

Війна в Україні / © ТСН

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Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова передбачила, що напередодні закінчення війни Україну можуть спіткати „дві біди“.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що в Україні може статись дві погані події.

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«Через дві біди — буде вам щастя. Перша біда — це зняття якоїсь ключової людини з поста або життя. Друга біда — це треба буде пережити великий удар. Ми бачимо, що велика біда та мир йдуть пліч-о-пліч», — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.