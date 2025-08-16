Місяць у Леві / © ТСН

З 12 серпня 2025 року до 13 березня 2026 року Білий Місяць (Селена) перебуватиме у знаку Лева, відкриваючи період духовного піднесення, творчих можливостей і гармонії у стосунках.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Селена, або Білий Місяць, у астрології вважається символом світлої карми, духовної підтримки та захисту. Її перебування у Леві посилює якості цього знака — щедрість, благородство, любов до життя, креативність. Це час, коли добрі наміри будуть винагороджені, а щирість відкриє двері до нових шансів. Однак енергія Селени підтримує лише тих, хто діє чесно, без агресії та корисливості.

Особливості періоду

Посилення творчих і лідерських якостей.

Можливість налагодити стосунки з родиною, особливо з батьками та старшими родичами.

Підтримка вищих сил у важливих справах за умови щирих намірів.

Поява нових людей та обставин, що допоможуть розв'язувати давні проблеми.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Овен

Ваша енергія в цей період посилиться. Білий Місяць допоможе реалізувати амбітні плани, особливо у творчості та особистих проєктах. Варто більше часу проводити з родиною та ділитися досвідом із молодшими.

Телець

Ви отримаєте шанс зміцнити фінансову стабільність і побудувати міцніші родинні стосунки. Це вдалий час для домашніх змін, купівлі нерухомості чи інвестицій у сімейний бізнес.

Близнята

Період подарує багато нових знайомств і можливостей у комунікації. Ваша здатність надихати інших буде особливо цінною. Можливе вдале партнерство у творчих або медійних сферах.

Рак

Білий Місяць допоможе відновити емоційну гармонію. Ви зможете вирішити давні сімейні конфлікти, зміцнити стосунки та знайти духовну підтримку у близьких.

Лев

Це ваш зоряний час. Ви будете в центрі уваги, і Всесвіт надасть ресурси для втілення сміливих мрій. Важливо діяти з великодушністю і не зловживати довірою оточення.

Діва

Для вас це період тихого внутрішнього зростання. Ви зможете переосмислити життєві пріоритети, позбутися зайвого та наповнитися новими ідеями. Сприятливий час для благодійних проєктів.

Терези

Соціальне життя активізується. Ви зможете розширити коло однодумців і реалізувати амбітний спільний проєкт. Важливо відчувати баланс між особистими потребами та командними інтересами.

Скорпіон

Час для професійного зростання. Ви отримаєте підтримку авторитетних людей або наставників. Можливе підвищення, нова робота або визнання ваших досягнень.

Стрілець

Вас чекають подорожі, навчання або відкриття нових горизонтів. Це сприятливий час для роботи над масштабними ідеями та участі у міжнародних проєктах.

Козоріг

Білий Місяць допоможе звільнитися від старих обмежень і налагодити фінансові справи. Ви зможете знайти підтримку у складних питаннях і вийти на новий рівень стабільності.

Водолій

Період гармонізації стосунків. Ви зможете покращити особисте життя, укріпити партнерські зв’язки та знайти спільну мову з тими, з ким раніше були непорозуміння.

Риби

Час дбати про здоров’я та внутрішню рівновагу. Білий Місяць підтримає вас у побутових справах і допоможе знайти більше радості у щоденних ритуалах.

Білий Місяць у Леві принесе світлі зміни тим, хто готовий діяти з любов’ю та щирістю. Це час, коли добро повертається сторицею, а внутрішнє світло здатне прокласти шлях до гармонії та успіху.

