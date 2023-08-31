Блакитний Місяць 31 серпня: три потужні езотеричні ритуали

Блакитна повна, хоч і є рідкісним астрономічним явищем, не змінює свій колір і залишається тим же об'єктом, яким її бачимо в інших періодах.

Термін "блакитна повня" може використовуватися в багатьох мовних або поетичних контекстах для підсилення враження та асоціацій з рідкісністю і загадковістю.

Ось три можливі езотеричні ритуали, які можуть бути пов'язані з блакитним місяцем. Пам'ятайте, що ці ритуали мають суб'єктивний характер і можуть відрізнятися в залежності від традицій та індивідуальних поглядів. Переконайтеся, що вони відповідають вашим переконанням та цілям:

Ритуал Трансформації: Мета: Використовуйте блакитний місяць для підсилення процесу особистої трансформації та зміни. Матеріали: Свічка синього кольору

Кристал або камінь синього кольору (наприклад, лазурит)

Спеціальний об'єкт, що символізує те, що ви хочете трансформувати (наприклад, папір із записаними негативними рисами) Інструкції: Ввечері, встановіть свічку і кристал перед собою.

Зосередьтеся на своєму намірі трансформації.

Запали свічку і тримайте об'єкт трансформації в руках.

Візуалізуйте, як негативне перетворюється на позитивне, уявляючи це процесом зміни кольору з червоного в синій.

Покладіть об'єкт під свічку і дозвольте їй згоріти до кінця, візуалізуючи, як ваші наміри здійснюються. Ритуал Зцілення: Мета: Використовуйте енергію блакитного місяця для зцілення фізичного та емоційного стану. Матеріали: Ілюмінована свічка синього кольору

Ароматичні масла чи трави, пов'язані зі зціленням (наприклад, лаванда, розмарин)

Кристал або камінь синього кольору (наприклад, аметист) Інструкції: Створіть спокійну атмосферу в кімнаті, де будете проводити ритуал.

Запали свічку та додайте ароматичні масла чи трави відповідно до інструкцій.

Утворіть круг зі світла свічки та масел навколо себе.

Помістіть кристал або камінь перед собою.

Закрийте очі та візуалізуйте потік блакитного світла, що зцілює вас та оточує вас.

Протягом декількох хвилин медитуйте на зцілення свого фізичного і емоційного тіла. Ритуал Спілкування з Вищим "Я": Мета: Використовуйте енергію блакитного місяця для глибшого з'єднання з вашим внутрішнім "Я". Матеріали: Дзеркало синього кольору

Посвячена вам свічка

Тиша і спокійне середовище Інструкції: Утворіть комфортне середовище, де вас не турбують.

Запали свічку та розташуйте дзеркало перед собою.

Зосередьтеся на своєму внутрішньому "Я".

Дивіться на своє відображення в дзеркалі, фокусуючись на своїх очах.

Відчувайте, як ви входите в глибокий контакт зі своєю душею та внутрішньою мудрістю.

Питайте себе запитання та спостерігайте за відгуками своєї внутрішньої інтуїції.

Ці ритуали можуть бути варіюваннями чи вихідними точками для ваших власних практик. Найважливіше - це підходити до них з повагою, увагою і відкритістю серця.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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