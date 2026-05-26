Блакитна повня 31 травня 2026 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

31 травня 2026 року на небі зійде рідкісна Блакитна повня — друга повня за один календарний місяць. В астрології такі моменти вважають точкою завершення, емоційного піку та несподіваних усвідомлень. Цього разу повня відбудеться у знаку Стрільця, тому багатьох потягне до змін, свободи, подорожей і пошуку нових сенсів.

Овен

Час переглянути свої плани на майбутнє. Повня може підштовхнути до важливого рішення щодо роботи, навчання або поїздки.

Телець

На перший план вийдуть фінансові питання та тема довіри. Не варто триматися за те, що вже вичерпало себе.

Близнята

У центрі уваги — стосунки. Можливі несподівані розмови, зізнання або завершення старих конфліктів.

Рак

Організм потребуватиме відпочинку. Повня нагадуватиме про важливість балансу між роботою та внутрішнім станом.

Лев

Це період творчого піднесення та сильних емоцій. Можливі романтичні знайомства або повернення натхнення.

Діва

Повня загострить сімейні теми. Захочеться більше стабільності, тепла та відчуття дому.

Терези

Очікуйте важливих новин або розмов. Слова, сказані в ці дні, можуть багато змінити.

Скорпіон

Фокус зміститься на гроші та самоцінність. Добрий момент, щоб визначити свої справжні пріоритети.

Стрілець

Саме ваш знак стане головним акцентом цієї повні. Настає період внутрішніх трансформацій та переосмислення себе.

Козоріг

Повня може підняти старі емоції або втому, яку ви довго ігнорували. Варто сповільнитися та побути наодинці із собою.

Водолій

Зросте потреба у спілкуванні та підтримці однодумців. Можливі нові знайомства або цікаві пропозиції.

Риби

На перший план вийдуть кар’єра та питання реалізації. Повня може принести важливе рішення або завершення тривалого етапу.

Астрологи вважають, що Блакитна повня 31 травня стане періодом сильних емоцій, завершення старих циклів та переоцінки власних бажань.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

