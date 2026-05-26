Блакитна повня 31 травня 2026 року: прикмети, забобони та народні вірування
Блакитна повня 31 травня 2026 року вважається особливим періодом, з яким у народі пов’язували прикмети про зміни, емоції, сни та майбутні події.
Блакитною повнею називають другу повню в одному календарному місяці — це рідкісне астрономічне явище, яке здавна викликало інтерес та містичні асоціації. У народних віруваннях повня символізувала завершення певного етапу, посилення енергії та знаки долі. Вважалося, що саме в цей період сни можуть бути віщими, а емоції — особливо сильними.
Прикмети та забобони на Блакитну повню:
— якщо ніч ясна і повний Місяць добре видно — літо буде теплим і врожайним;
— сильний вітер у ніч повні вважали знаком швидких змін;
— побачити падаючу зірку під час повні — до несподіваних новин;
— вважалося, що сни у ніч повні можуть містити важливі підказки;
— наші предки намагалися не сваритися цього дня, бо конфлікти могли затягнутися надовго;
— існувало повір’я, що у повню не варто позичати гроші, аби не “віддати” власну удачу;
— також люди уникали пліток і заздрості, оскільки вірили, що негативні емоції у цей період повертаються сильніше.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.