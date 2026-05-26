ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
18
Час на прочитання
2 хв

Блакитна повня 31 травня 2026 року: прикмети, забобони та народні вірування

Блакитна повня 31 травня 2026 року вважається особливим періодом, з яким у народі пов’язували прикмети про зміни, емоції, сни та майбутні події.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Блакитна повня

Блакитна повня / © ТСН.ua

Блакитною повнею називають другу повню в одному календарному місяці — це рідкісне астрономічне явище, яке здавна викликало інтерес та містичні асоціації. У народних віруваннях повня символізувала завершення певного етапу, посилення енергії та знаки долі. Вважалося, що саме в цей період сни можуть бути віщими, а емоції — особливо сильними.

Прикмети та забобони на Блакитну повню:
— якщо ніч ясна і повний Місяць добре видно — літо буде теплим і врожайним;
— сильний вітер у ніч повні вважали знаком швидких змін;
— побачити падаючу зірку під час повні — до несподіваних новин;
— вважалося, що сни у ніч повні можуть містити важливі підказки;
— наші предки намагалися не сваритися цього дня, бо конфлікти могли затягнутися надовго;
— існувало повір’я, що у повню не варто позичати гроші, аби не “віддати” власну удачу;
— також люди уникали пліток і заздрості, оскільки вірили, що негативні емоції у цей період повертаються сильніше.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
18
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie