Блакитна повня 31 травня 2026 року: що можна і не можна робити в особливий період

31 травня 2026 року на небі зійде рідкісна блакитна повня — друга повня за один календарний місяць. В астрології цей період вважають часом завершення старих циклів, емоційного очищення і важливих усвідомлень. Повня відбудеться у знаку Стрільця, тому багатьох людей потягне до змін, свободи та переосмислення власних цілей.

Астрологи радять цього дня завершувати старі справи, очищати простір від непотрібних речей, аналізувати свої бажання та більше часу проводити на природі. Також блакитна повня вважається сприятливим періодом для медитацій, творчості та практик на звільнення від негативних емоцій.

Водночас цього дня не рекомендують сваритися, ухвалювати імпульсивні рішення або втягуватися у конфлікти. Також варто уникати великих фінансових ризиків, перевтоми й токсичного спілкування.

Вважається, що енергія блакитної повні підсилює емоції та внутрішні переживання, тому цей період краще присвятити спокою, усвідомленню і турботі про себе.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

