Близнят очікують спокуси, а Ракам потрібна більша інтимність: гороскоп за картами Таро на 23 червня 2024 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 23 червня 2024 року розповідає, що Левам варто опанувати себе, а у Скорпіонів - попереду нові перспективи.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 23 червня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Королева мечів"

Будьте сильними. У стосунках потрібно діяти розумно. А на роботі пам'ятайте, що основна ваша зброя - це інтелект.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Ви отримаєте винагороду за свою діяльність. У стосунках варто раціонально використовувати кошти. На роботі дійте активніше.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Диявол"

Попереду - спокуси. На роботі потрібно більше співпрацювати з людьми. А у стосунках варто таки піддатися спокусам.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Закохані"

Рухайтеся назустріч одне одному. У стосунках прагніть більшої інтимності. На роботі слід знайти однодумців, з якими буде легко досягати мети.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Маг"

Опануйте себе. Збалансуйте почуття та інтелект у стосунках. На роботі сміливо рухайтеся вперед назустріч викликам.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Король мечів"

Потрібно проявити силу. У стосунках покажіть на що ви здатні. А на роботі проявіть лідерські якості.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Паж кубків"

Нехай ваші почуття розквітають, мов квітка. У стосунках не бійтеся розповідати про свої почуття. На роботі озвучуйте більше ініціатив.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Трійка жезлів"

Попереду - нові перспективи, час ними скористатися. На роботі варто почати діяти, а не сидіти, склавши руки. У стосунках додайте драйву.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Двійка мечів"

Ви знаєте, що робити, проте не наважуєтеся зробити перший крок. На роботі станьте проактивними. У стосунках вам можуть зробити боляче.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Просувайте вперед. У стосунках займіть шаленим та пристрасним сексом. А на роботі проявіть професіоналізм.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Паж мечів"

Остерігайтеся злих людей. На роботі розпочніть новий проєкт. А у стосунках спробуйте щось нове.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Сімка кубків"

Обирайте розумно. У стосунках прагніть чогось більшого. На роботі зберігайте холодну голову.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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