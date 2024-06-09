Близнят очікують зміни, а в Раків покращиться ситуація: гороскоп за картами Таро на 9 червня 2024 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 9 червня 2024 року розповідає, що Рибам слід продемонструвати лідерські якості, а Скорпіонам - рухатися вперед.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 9 червня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Вісімка пентаклів"

Потрібно працювати. У стосунках теж потрібна праця. На роботі додайте завзяття.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Король пентаклів"

Прислухайтеся до мудрих порад. У любові знайдіть щось спільне для вас. На роботі час розпочати новий проєкт.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Башта"

Очікуйте на зміни. У стосунках може з'ясуватися щось нове. У русі кар'єрними сходами вас очікують випробування.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Туз пентаклів"

Ситуація покращується. У любові сподівайтеся на більше. На роботі працюйте на результат.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Четвірка кубків"

Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. У любові не відганяйте від себе потенційних партнерів. На роботі не марнуйте свій час.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Самітник"

Варто перепочити. Візьміть паузу у стосунках. На роботі заплануйте відгул.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Двійка кубків"

Шукайте баланс у стосунках. У любові йдіть одне до одного. На роботі шукайте однодумців.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Рухайтеся вперед. У стосунках додайте драйву. У любові очікуйте більшого.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Двійка жезлів"

Розпочніть новий проєкт. У любові йдіть напролом. На роботі відшліфуйте ваші вміння та навички.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Туз жезлів"

Додайте більше вогню. У стосунках насолоджуйтеся сексом. У русі кар'єрними сходами очікуйте нових випробувань.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Королева жезлів"

Покажіть внутрішній вогонь. У стосунках продемонструйте характер. На роботі додайте професійності.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Маг"

Опануйте свої почуття і відчуття. У любові збалансуйте раціональне та емоційне. На роботі проявіть свої лідерські якості.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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