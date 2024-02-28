Категорія
Астрологія
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Близнята можуть дозволити собі проявити слабкість, а Ракам потрібний рух уперед: гороскоп за картами Таро на 28 лютого 2024 року

Близнята можуть дозволити собі проявити слабкість, а Ракам потрібний рух уперед: гороскоп за картами Таро на 28 лютого 2024 року

Карти Таро підказують, як діяти далі.

Карти Таро дозволяють краще себе зрозуміти.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 28 лютого 2024 року розповідає, що Овнів супроводжуватиме успіх, а Левам буде боляче. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 28 лютого 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Зірка"

Вас супроводжує успіх. Дійте активно у стосунках. На роботі не варто озиратися у минуле. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Лицар пентаклів"

Замисліться над накопиченням коштів. У стосунках заплануйте одну мету. У русі кар'єрними сходами не варто зупинятися. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Дев'ятка пентаклів"

Ви досягнули багато чого. У стосунках дозвольте собі слабкість. На роботі прагніть більшого. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Сонце"

Вам потрібний рух уперед. У любові спробуйте сконцентруватися на собі. На роботі варто продемонструвати здоровий егоїзм. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Шістка мечів"

Буде боляче. Не варто розбивати стосунки об побут. На роботі не беріть на себе роботу інших. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Рухайтеся вперед. У стосунках проявіть енергійність. Додайте драйву на роботі.  

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

Буде важко. Треба набратися сил. У стосунках буде боляче. На роботі доведеться захищатися від ворогів. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Сімка мечів"

Буде важко. У стосунках вас можуть обманути. У робочих питаннях очікуйте викликів.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Колісниця"

Час рухатися. У любові можливі романтичні поїздки. А на роботі можливі відрядження. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Трійка пентаклів"

Працюйте та отримаєте результат. У стосунках дійте разом. На роботі гідно дійте у складних ситуаціях. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Колесо Фортуни"

Все тече, все змінюється. У любові будуть злети та падіння. Потурбуйтеся про покращення ситуації на роботі. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Паж пентаклів"

Затягніть паски. У стосунках дійте виважено. А у русі кар'єрними сходами дійте проактивно. 

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація