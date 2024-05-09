Близнятам час опанувати себе, а Ракам варто впевнено стояти на ногах: гороскоп за картами Таро на 9 травня 2024 року

Карти Таро дозволяють краще почуватися у кризових ситуаціях.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 9 травня 2024 року розповідає, що страхи Овнів вилізуть на поверхню, а Тельцям не варто зациклюватися на побуті.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 9 травня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

Ваші страхи вилізуть на поверхню. У стосунках буде боляче. На роботі очікуйте нових випробувань.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Шістка мечів"

На варто лише на одному побуті будувати своє життя. У коханні не ображайте одне одного. На роботі буде важко.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Королева пентаклів"

Опануйте себе. Почніть заощаджувати в стосунках. На роботі візьміться за новий проєкт.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Імператор"

Впевнено стійте на ногах. У стосунках проявіть силу. На роботі опануйте свої почуття та емоції.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Вісімка кубків"

Ваша дорога тільки починається. Не витрачайте емоції даремно. У робочих питаннях не показуйте емоцій.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Башта"

Все може знищитися. У стосунках очікуйте змін. Краще знайдіть собі нову роботу.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Король пентаклів"

Шукайте нові можливості. У любові не вимагайте багато від партнера. Придумайте ще якийсь спосіб для заробляння грошей.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Туз жезлів"

Ви — чиста енергія. Спробуйте щось нове у стосунках. У русі кар'єрними сходами не стримуйте себе.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Туз кубків"

Наповніться енергією. Розкрийтеся заново у стосунках. У робочих питаннях прислухайтеся до голосу серця.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Четвірка мечів"

Знайдіть місце для спокою. У стосунках візьміть паузу, а на роботі — час перепочити.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Імператриця"

Розвивайтеся. У любові розкрийте ваші почуття на повну. А на роботі продовжуйте активність.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Очікуйте на винагороду. У стосунках обирайте стабільність. Дійте спокійно на роботі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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