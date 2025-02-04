Близнятам не варто боятися зробити перший крок, а Ракам потрібні зміни: гороскоп за картами Таро на 4 лютого 2025 року

Карти Таро дозволяють швидше рухатися вперед.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 4 лютого 2025 року розповідає, що Тельцям не варто робити боляче партнеру, а Близнята мають наважитися на перший крок.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 4 лютого 2025 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Справедливість"
Знайдіть баланс у своєму житті. На роботі опирайтеся викликам. У стосунках прагніть гармонії.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Король мечів"
Не бійтеся показувати власну позицію. У стосунках не робіть боляче партнеру. На роботі саме час продемонструвати професіоналізм.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Дурень"
Не бійтеся робити перший крок. У стосунках вирушайте назустріч почуттям. На роботі започаткуйте щось нове.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Паж жезлів"
Ви можете щось змінити у своєму житті. У стосунках не ображайте другу половинку. На роботі знайдіть вірних друзів.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "П'ятірка пентаклів"
Настав час затягнути пояси. У стосунках не займайтеся марнотратством. На роботі помізкуйте над запасним варіантом.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Сімка жезлів"
Захищайте те, що дороге вам. У стосунках сміливо рухайтеся вперед. На роботі уникайте викликів.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "П'ятірка жезлів"
Не варто створювати собі проблеми. У стосунках не потрібно сваритися. На роботі уникайте конфліктів.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Королева жезлів"
Проявіть гнучкість характеру. У стосунках додайте пристрасті. На роботі очікуйте на кризові моменти.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Вісімка кубків"
Сьогодні ви зіштовхнетеся з розчаруваннями. У стосунках вам можуть зробити боляче. На роботі дійте демократичініше.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Королева пентаклів"
Час накопичувати ресурси. У стосунках прислухайтеся до мудрих порад. А на роботі знайдіть однодумців.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Дев'ятка кубків"
Насолоджуйтеся своїми здобутками. У стосунках перевірте себе на міцність. На роботі замисліться над розвитком.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Дев'ятка пентаклів"
Насолоджуйтеся. У стосунках можна трішки розслабитися. А на роботі - започаткувати щось власне.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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