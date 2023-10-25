Близнятам потрібно працювати над власним розвитком, а Терезам варто поринути в кохання: гороскоп за картами Таро на 25 жовтня 2023 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 25 жовтня 2023 року розповідає, що Овнам час замислитися над майбутнім, а Близнятам – час владнати конфлікти.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 25 жовтня 2023 року для всіх знаків зодіаку – в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Самітник"

Час замислитися над майбутнім. У стосунках візьміть паузу. А на роботі – відпустку.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Лицар кубків"

Працюйте над почуттями. В коханні прагніть більшого. В робочих справах надихайтеся позитивними емоціями.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Король мечів"

Замисліться над власним розвитком. У стосунках час владнати конфлікти. На роботі опановуйте нові навички.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Двійка кубків"

Не забувайте про дружбу. В коханні працюйте над товариськими стосунками. А на роботі шукайте однодумців.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Рухайтеся вперед. У коханні не варто стримуватися. В роботі заплануйте рух вперед.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Туз мечів"

Інтелект – ваша основна зброя. У стосунках не варто робити боляче другій половинці. А на роботі пробивайте шлях розумом.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Туз кубків"

Пориньте в кохання. У стосунках додайте драйву. На роботі дослухайтеся до підказок серця.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "П'ятірка мечів"

Вам можуть зробити боляче. У стосунках приховайте почуття. На роботі очікуйте нових викликів.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Не заганяйте себе в рамки. В коханні працюйте над почуттями. На роботі будуть випробування.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Туз пентаклів"

Справи покращуються. В коханні здобувайте нові висоти. На роботі розпочніть новий проєкт.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Шістка мечів"

Сім'я – це не лише побут. Не звалюйте все на другу половинку. На роботі вас можуть образити.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Все буде добре. Просто усвідомте це у стосунках. Рухаючись кар'єрними сходами, дійте активніше.

Також читайте Астрологічний прогноз на 25 жовтня

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні й сонячні затемнення 2023 року.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

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