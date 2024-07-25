Близнятам потрібно розумно діяти, а Ракам слід урівноважити емоції та розум: гороскоп за картами Таро на 25 липня 2024 року

Карти Таро показують, які ми насправді.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 25 липня 2024 року розповідає, що Овнам потрібно бути заощадливими, а Тільцям — працювати з власними емоціями.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 25 липня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

Ретельно перевіряйте все, що ви робите. У стосунках будьте заощадливими. А на роботі не варто нервувати.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Королева кубків"

Працюйте з власними емоціями. На роботі прислухайтеся до своїх почуттів. На роботі дослухайтеся до поради мудрої жінки.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Сімка кубків"

Потрібно розумно діяти. У стосунках не женіться за всім відразу. А на роботі слід зменшити мультизадачність.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Маг"

Урівноважте емоції та розум. У стосунках потрібно зрозуміти, що ви хочете. На роботі дійте активніше.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Лицар кубків"

Пориньте у стосунки. На роботі знайдіть однодумців. У стосунках додайте жаги.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Самітник"

Потрібно перепочити. У стосунках візьміть паузу. На роботі - відгул.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Світ"

Шукайте гармонію. На роботі замисліться над кар'єрним ростом. А у стосунках наважтеся на перший крок.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "'Вісімка жезлів"

Стрімко рухайтеся вперед. У стосунках не лякайтеся своїх прагнень. На роботі проявіть проактивну позицію.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Ієрофант"

Потрібно добряче перевіряти документи, які ви підписуєте. У стосунках очікуйте на більше. На роботі потрібно розвиватися.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "П'ятірка кубків"

Буде важко. У стосунках вас можуть образити. На роботі замисліться над стратегією.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Туз пентаклів"

Все складається якнайкраще. У стосунках насолоджуйтеся щастям. На роботі просіть про підвищення.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Сімка пентаклів"

Працюйте — і ви побачите результат. На роботі працюйте гідно. У стосунках додайте зусиль.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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