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Близнятам потрібно розумно діяти, а Ракам слід урівноважити емоції та розум: гороскоп за картами Таро на 25 липня 2024 року

Близнятам потрібно розумно діяти, а Ракам слід урівноважити емоції та розум: гороскоп за картами Таро на 25 липня 2024 року

Карти Таро дозволяють краще себе зрозуміти / Фото: ТСН.ua

Карти Таро показують, які ми насправді.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 25 липня 2024 року розповідає, що Овнам потрібно бути заощадливими, а Тільцям — працювати з власними емоціями. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 25 липня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

Ретельно перевіряйте все, що ви робите. У стосунках будьте заощадливими. А на роботі не варто нервувати. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Королева кубків"

Працюйте з власними емоціями. На роботі прислухайтеся до своїх почуттів. На роботі дослухайтеся до поради мудрої жінки. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Сімка кубків"

Потрібно розумно діяти. У стосунках не женіться за всім відразу. А на роботі слід зменшити мультизадачність. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Маг"

Урівноважте емоції та розум. У стосунках потрібно зрозуміти, що ви хочете. На роботі дійте активніше. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Лицар кубків"

Пориньте у стосунки. На роботі знайдіть однодумців. У стосунках додайте жаги. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Самітник"

Потрібно перепочити. У стосунках візьміть паузу. На роботі - відгул. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Світ"

Шукайте гармонію. На роботі замисліться над кар'єрним ростом. А у стосунках наважтеся на перший крок. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "'Вісімка жезлів"

Стрімко рухайтеся вперед. У стосунках не лякайтеся своїх прагнень. На роботі проявіть проактивну позицію. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Ієрофант"

Потрібно добряче перевіряти документи, які ви підписуєте. У стосунках очікуйте на більше. На роботі потрібно розвиватися. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "П'ятірка кубків"

Буде важко. У стосунках вас можуть образити. На роботі замисліться над стратегією. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Туз пентаклів"

Все складається якнайкраще. У стосунках насолоджуйтеся щастям. На роботі просіть про підвищення. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Сімка пентаклів"

Працюйте — і ви побачите результат. На роботі працюйте гідно. У стосунках додайте зусиль. 

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг"

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

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