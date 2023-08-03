Близнятам потрібно рухатися вперед, а Ракам слід затягнути пояси: гороскоп за картами Таро на 3 серпня 2023 року

Карти Таро дозволяють почувати себе краще.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 3 серпня 2023 року розповідає, що Ракам слід очікувати певних обмежень, а Дівам не варто боятися нового.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 3 серпня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Двійка мечів"

Ви знаєте, що робити, але не наважуєтеся зробити перший крок. У стосунках вам можуть зробити боляче. На роботі очікуйте нових викликів.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Сімка жезлів"

Захищайте свої позиції. У стосунках проявіть характер. А на роботі продемонструйте професіоналізм.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Паж жезлів"

Рухайте вперед. У любові долайте перешкоди на шляху до обраної мети. Дійте активно на роботі.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

Очікуйте певних обмежень. У стосунках партнер чи партнерка можуть бути скупими. На роботі треба затягнути пояси.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Сімка кубків"

Не женіться за всім і відразу. У любові оберіть одну ціль. На роботі варто визначити власні пріоритети.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Дурень"

Перший крок - це завжди важко. У стосунках не бійтеся нового. А на роботі розпочніть новий проєкт.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Королева жезлів"

Захищайте свої позиції. У стосунках продемонструйте пристрасть. На роботі варто активізуватися.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Двійка жезлів"

Перед вами відкриваються нові можливості. У стосунках наважтеся на перший крок. На роботі. оцініть свої можливості.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "П'ятірка кубків"

Час розчарувань настав. У любові не заздріть нікому. На роботі остерігайтеся ворогів.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Зірка"

Вам світить щаслива зоря. У стосунках рухайтеся назустріч одне одному. А на роботі спробуйте щось цікаве.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Лицар кубків"

Замисліться над покращенням фінансового становища. У любові прислухайтеся до голосу всередині. У робочих справах довіряйте інтуїції.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Дев'ятка пентаклів"

Ви досягнули чимало - дійте так і надалі. У стосунках варто розслабитися. На роботі ви досягнете успіху.

Також читайте Астрологічний прогноз на 3 серпня

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.