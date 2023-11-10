Близнятам слід заспокоїтися, а Левам можуть розбити серце: гороскоп за картами Таро на 10 листопада 2023 року

Карти Таро дозволяють зрозуміти свої прагнення.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 10 листопада 2023 року розповідає, що Овнам варто урівноважити тіло і розум, а Близнятам, - зрозуміти, що вони хочуть.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 10 листопада 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Маг"
Урівноважте ваші почуття та розум. У стосунках шукайте баланс. На роботі упевнено просувайтеся вперед.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Вісімка мечів"
Буде важко, але ви впораєтеся. У любові вас можуть образити. На роботі захищайте свої позиції.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Помірність"
Не каламутьте воду. У стосунках зрозумійте, що ви хочете. У русі кар'єрними сходами спочатку заспокойтеся, а тоді - дійте.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Дев'ятка пентаклів"
Насолоджуйтеся плодами свого успіху. У любові дозвольте трішки слабкості. На роботі завойовуйте нові вершини.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Трійка мечів"
У стосунках вам можуть розбити серце. Перевірте стосунки на наявність третього. На роботі остерігайтеся ворогів.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Місяць"
Приховане стане явним. У любові з'являться страхи. А на роботі доведеться стикнутися віч-на-віч з комплексами.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Десятка пентаклів"
Справи йдуть краще, ніж ви думаєте. У любові насолоджуйтеся щастям. На роботі працюйте гідно.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Імператор"
Ви зараз дуже сильні. Проявіть цю силу у стосунках. На роботі додайте професіоналізму.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Король жезлів"
Треба діяти. У стосунках додайте драйву. А на роботі - більшої активності.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Вісімка пентаклів"
Працюйте гідно та отримаєте результат. На роботі додайте активних зусиль. А над стосунками теж потрібно працювати.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Королева кубків"
Слід опанувати власні емоції. У стосунках спробуйте розслабитися. На роботі зробіть зусилля над собою.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Десятка жезлів"
Зараз ви берете на себе більше, ніж можете впоратися. У любові буде важко. На роботі не беріть додаткових завдань.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу й натхнення змінити своє життя на краще.
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