Близнятам треба замислитися про фінанси, а Ракам - прагнути більшого: гороскоп за картами Таро на 18 лютого 2024 року

Карти Таро дають змогу чимало зрозуміти про себе.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 18 лютого 2024 року розповідає, що Рибам варто проявити внутрішній вогонь, а Левам — більше рухатися.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 18 лютого 2924 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Десятка жезлів"

Не варто себе перенапружувати. У стосунках усе діліть надвоє. На роботі не варто виконувати чужих завдань.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Король жезлів"

Проявіть запал у справах, які ви робите. У коханні запалюйте другу половинку на нові звершення. У робочих питаннях будьте активними.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Паж пентаклів"

Замисліться над власними фінансами. У стосунках пройдіть тест на жадобу до грошей. На роботі варто почати накопичувати.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Дев'ятка кубків"

Насолоджуйтеся тим, що маєте. У стосунках прагніть більшого. У русі кар'єрними сходами прислухайтеся до серця.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Колісниця"

Рухайтеся. У стосунках оберіть спільну мету. На роботі варто обрати мету, до якої слід рухатися.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Колесо Фортуни"

Пам'ятайте, що все змінюється. У коханні очікуйте змін. А на роботі потурбуйтеся про запасний план.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Шістка кубків"

Повертайтеся до минулого, але не занурюйтеся в нього. У стосунках подолайте привидів минулого. А на роботі краще перепочити.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Трійка пентаклів"

Гідно працюйте та отримаєте результат. У стосунках очікуйте на приємні сюрпризи. У русі кар'єрними сходами шукайте нові можливості.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Сімка мечів"

Остерігайтеся ворогів. У стосунках може бути боляче. На роботі не йдіть на конфронтацію.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Сімка кубків"

Обирайте мудро. У стосунках не женіться за всім і одразу. На роботі оберіть одну мету.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Дурень"

Обирайте новий шлях. У коханні йдіть за новими почуттями. На роботі розпочніть новий проєкт.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Королева жезлів"

Проявіть внутрішній вогонь. У стосунках продемонструйте пристрасть. Дійте активно на роботі.

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