Близнятам варто довіряти колегам, а Ракам буде важко: гороскоп за картами Таро на 12 грудня 2024 року

Карти Таро дозволяють краще себе зрозуміти.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 12 грудня 2024 року розповідає, що Овнам слід знайти умиротворення, а Ракам - не жалкувати за своїми помилками.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 12 грудня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Світ"

Знайдіть умиротворення. У стосунках потрібний баланс. На роботі варто перепочити.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Сміливо рухайтеся вперед. У стосунках оберіть спільну мету для руху. На роботі розпочніть новий проєкт.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Ієрофант"

Виходьте на новий рівень в усіх сферах життя. На роботі почніть довіряти колегам. У стосунках сміливо просувайтеся вперед.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "П'ятірка кубків"

Не жалійте за своїми помилками - це зона вашого зростання. У стосунках буде важко. На роботі не варто перенапружуватися.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Туз пентаклів"

Вам пощастить. У стосунках насолоджуйтеся щастям. На роботі вимагайте премії.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Вісімка пентаклів"

Гідно працюйте та отримаєте результат. На роботі сміливо просувайтеся вперед. Також працюйте над стосунками разом.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Десятка жезлів"

Не беріть на себе більше, ніж можете донести. У стосунках може бути важко. А на роботі очікуйте нових викликів.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Повішений"

Змініть погляд на ситуацію. У стосунках все може піти шкереберть. На роботі час перечекати проблеми.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Сімка мечів"

Вас можуть обманути, тому будьте уважними. У стосунках сховайте своє серце. А на роботі остерігайтеся ворогів.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Вісімка мечів"

Ви знаєте, що робити, проте боїтеся зробити перший крок. На роботі вас можуть критикувати. У стосунках потрібно взяти паузу.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Дурень"

Робіть перший крок. У стосунках додайте трішки наївності. На роботі заплануйте щось нове.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Сила"

Проявіть силу. У стосунках збалансуйте почуття і розум. На роботі проявіть професіоналізм.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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