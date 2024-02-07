Близнятам варто остерігатися підступів, а Терезам захищати своє: гороскоп за картами Таро на 7 лютого 2024 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 7 лютого 2024 року розповідає, що Ракам не варто зупинятися у своєму русі, а Рибам варто спробувати щось нове.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 7 лютого 2024 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Десятка кубків"

Успіх — на вашому боці. Стосунки мають гармонізуватися. Щодо роботи, то у справах все почне налагоджуватися.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Туз мечів"

Ваш розум — ваш "меч", тому не забувайте його використовувати. У стосунках не намагайтеся зробити людям щось, щастя це не принесе. У робочих питаннях вирішуйте все достатньо інтелігентно.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Сімка мечів"

Остерігайтеся підступів. У любовних справах дивіться, щоб ваше серце не вкрали. У русі кар’єрними сходами будьте доволі обережними, щоб з них не впасти.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Не зупиняйтеся у своєму русі, дійте чимдуж. У коханні віддайтеся силі почуттів. А на роботі покажіть всю свою енергію.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Лицар мечів"

Активність ще нікому не завадила. У стосунках продемонструйте вашу силу. У робочих питаннях дійте досить енергійно.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Перемога і тільки перемога. У коханні очікуйте на здобуття нових вершин. Щодо розв’язання робочих ситуацій, — то ви вийдете з них переможцем.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Сімка жезлів"

Вам доведеться захищати своє. У стосунках покажіть вашу пристрасть. А на роботі — остерігайтеся недругів.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Зірка"

Рухайтеся, вас охороняє зірка, яка вказує вам шлях. У коханні все має покращитися. А на роботі вичекайте хорошого моменту, щоб запитати про підвищення.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Ви отримаєте те, про що просите. У любові очікуйте на винагороду. У робочих питання можете розраховувати на невеличку премію.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Дев’ятка жезлів"

Не заплутуйте себе самі. У коханні ви самі все ускладнюєте. Щодо фінансів, то зараз не хороший час для нового проєкту.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Колісниця"

Ви володієте силою долати перешкоди. У любові візьміть "віжки" від своїх стосунків у власні руки. Щодо роботи, то тут варто проявити характер.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Паж пентаклів"

Попереду нові звершення. Ваші стосунки мають пройти тест на фінансову грамотність. Щодо фінансових справ на роботі, то варто спробувати щось нове.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.