Близнятам варто рухатися вперед, а Ракам - довіряти інтуїції: гороскоп за картами Таро на 1 травня 2024 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 1 червня 2024 року розповідає, що Рибам варто рухатися вперед, а Ракам — довіряти інтуїції.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 1 червня 2024 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня - "П’ятірка кубків"

Втрати — неминучі. У стосунках остерігайтеся болю, а в робочих моментах уникайте недругів.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня - "Вісімка кубків"

Час зрозуміти, що саме вам треба. У коханні помізкуйте над тим, що ще лишилося на денці, а в робочих питаннях шукайте однодумців.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня - "Туз жезлів"

Рухайтеся тільки вперед. У кохання підкиньте дров, а в розв’язанні робочих моментів дійте активніше, ніж зазвичай.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня - "Імператриця"

Довіряйте інтуїції. У стосунках довіряйте коханню. У русі кар’єрними сходами дослухайтеся до голосу розуму.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня - "Самітник"

Хороший період, щоб побути наодинці. У коханні зробіть паузу, а на роботі прийшов час для відпустки.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня - "Диявол"

Попереду — спокуси. Самі вирішуйте, чи варто їм піддатися як в любовних стосунках, так і в робочих питаннях.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня - "Вісімка мечів"

Ви знаєте, що роботи, проте в усіх сферах свого життя боїтеся зробити перший крок. Варто діяти.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня - "Туз кубків"

Пориньте у любов. Додайте пристрасті у стосунки. А на роботі — відкрийте серце.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня - "Вісімка жезлів"

Доведеться захищати те, що маєте. У стосунках станьте на захист пристрасті. А на роботі — відстоюйте свою позицію.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня - "Четвірка кубків"

Не обмежуйте себе. У любові оберіть один варіант. Щодо роботи, то не відмовляйтеся від того, що вам пропонують.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня - "Світ"

Шукайте гармонії у всьому. Уникайте конфліктів у стосунках. Дійте щиро на роботі.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня - "Лицар жезлів"

Рухайтеся вперед і тільки вперед. У коханні мчіть на всіх парах і додайте запалу у робочих питаннях.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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