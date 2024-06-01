Близнятам варто рухатися вперед, а Ракам - довіряти інтуїції: гороскоп за картами Таро на 1 травня 2024 року

Карти Таро дозволяють краще себе зрозуміти.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 1 червня 2024 року розповідає, що Рибам варто рухатися вперед, а Ракам — довіряти інтуїції.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 1 червня 2024 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня - "П’ятірка кубків"
Втрати — неминучі. У стосунках остерігайтеся болю, а в робочих моментах уникайте недругів.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня - "Вісімка кубків"
Час зрозуміти, що саме вам треба. У коханні помізкуйте над тим, що ще лишилося на денці, а в робочих питаннях шукайте однодумців.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня - "Туз жезлів"
Рухайтеся тільки вперед. У кохання підкиньте дров, а в розв’язанні робочих моментів дійте активніше, ніж зазвичай.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня - "Імператриця"
Довіряйте інтуїції. У стосунках довіряйте коханню. У русі кар’єрними сходами дослухайтеся до голосу розуму.
ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)
Карта дня - "Самітник"
Хороший період, щоб побути наодинці. У коханні зробіть паузу, а на роботі прийшов час для відпустки.
ДІВА (22 серпня-23 вересня)
Карта дня - "Диявол"
Попереду — спокуси. Самі вирішуйте, чи варто їм піддатися як в любовних стосунках, так і в робочих питаннях.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня - "Вісімка мечів"
Ви знаєте, що роботи, проте в усіх сферах свого життя боїтеся зробити перший крок. Варто діяти.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня - "Туз кубків"
Пориньте у любов. Додайте пристрасті у стосунки. А на роботі — відкрийте серце.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня - "Вісімка жезлів"
Доведеться захищати те, що маєте. У стосунках станьте на захист пристрасті. А на роботі — відстоюйте свою позицію.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня - "Четвірка кубків"
Не обмежуйте себе. У любові оберіть один варіант. Щодо роботи, то не відмовляйтеся від того, що вам пропонують.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня - "Світ"
Шукайте гармонії у всьому. Уникайте конфліктів у стосунках. Дійте щиро на роботі.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня - "Лицар жезлів"
Рухайтеся вперед і тільки вперед. У коханні мчіть на всіх парах і додайте запалу у робочих питаннях.
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