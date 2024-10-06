Близнятам варто рухатися вперед, а у Раків все зміниться: гороскоп за картами Таро на 6 жовтня 2024 року

Карти Таро озвучують підказки долі.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 6 жовтня 2024 року розповідає, що Рибам слід рухатися вперед, а Близнятам потрібно додати пристрасті.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 6 жовтня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Трійка кубків"
Час святкувати маленькі перемоги. У стосунках можна нарешті розслабитися. На роботі заплануйте позитивний наступний тиждень.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Помірність"
Шукайте баланс. У стосунках варто урівноважити емоційність та інтелектуальність. На роботі помізкуйте над планами.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Паж жезлів"
Рухайтеся вперед. У стосунках потрібно проявити більше пристрасті. У русі кар'єрними сходами проявіть динамізм.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Повішений"
Усе змінюється. У стосунках потурбуйтеся про захист. У робочих викликах остерігайтеся поганих людей.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "П'ятірка жезлів"
Не варто боротися з тим, що ви не можете подолати. У стосунках не варто шукати причини для сварок. Дійте обережно на роботі.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Вісімка мечів"
Ви знаєте, що робити, проте не робите перший крок. У стосунках може бути боляче. На роботі остерігайтеся ворогів.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Трійка жезлів"
Попереду - нові відкриття. Час освіжити ваші стосунки. Дійте активно на роботі.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Десятка мечів"
Буде боляче. У любові сховайте своє серце. На роботі варто зціпити зуби.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Диявол"
Попереду - чимало спокус. У стосунках вам вирішувати, чи варто їм піддатися. На роботі очікуйте нові випробування.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Місяць"
Очікуйте, що правда вилізе на поверхню. У стосунках попрацюйте над комплексами, а на роботі - зі страхами.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Шістка жезлів"
Перемога вже близько. У стосунках необхідно боротися за те, у що ви вирите. На роботі вас чекає успіх.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Лицар жезлів"
Рухайтеся вперед. У любові додайте сексуальності. А на роботі - драйву.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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