Близнятам варто віддатися почуттям, а Левам слід остерігатися підступів: гороскоп за картами Таро на 2 травня 2024 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 2 травня 2024 року повідомляє, що Скорпіонам слід знайти баланс, а Близнятам варто піддатися почуттям.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 2 травня 2024 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Трійка пентаклів"

Не варто очікувати занадто багато. У стосунках потурбуйтеся про партнерство. Щодо кар’єри, то можна сподіватися на невеличку премію.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Король мечів"

Дійте різко та зосереджено. У любові покажіть характер. У питаннях фінансових слід проявити рішучість.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Паж кубків"

Варто піддатися почуттям. У коханні потрібно діяти. А на роботі надмір емоцій може тільки заважати.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Шістка кубків"

Заручіться підтримкою друзів. У стосунках влаштуйте вечір спогадів з друзями. На роботі спробуйте реалізувати проєкт зі старими знайомими.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Шістка мечів"

Остерігайтеся підступів. У коханні не виключені драматичні моменти. Щодо роботи, то вас можуть оточувати заздрісники.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Імператриця"

Довкола вас все розквітає, — дійте так і надалі. А ваше кохання може принести плоди. Щодо фінансів, то справи мають потрішки налагодитися.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Сила"

Візьміть гору над власними інстинктами. У любові варто проявити силу. У робочих питаннях проявіть характер.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Помірність"

Вам потрібно знайти баланс. У коханні "не дмухайте на холодну воду". У справах фінансових знайдіть золоту середину між емоціями та раціональністю.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Паж пентаклів"

Ваші проєкти починають реалізуватися. У стосунках доведеться трішки показати фінансовий бік свого щастя. На роботі працюйте старанно і отримаєте винагороду.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Справедливість"

Дійте так, як би хотіли, щоб вчинили з вами. У любові отримаєте те, на що заслуговуєте. А щодо справ фінансових, то тут все також буде по-справедливому.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Двійка кубка"

Шукайте партнерів. У стосунках варто йти назустріч одне одному. Щодо фінансів, то знайдіть однодумців.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Повішений"

Змініть свої погляди на ситуацію. У коханні дійте нестандартно. Щодо коштів, то ситуація може змінитися кардинально.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

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