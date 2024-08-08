Близнятам варто захищати свої позиції, а Ракам час засукати рукава: гороскоп за картами Таро на 9 серпня 2024 року

Карти Таро дозволяють краще себе зрозуміти.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 9 серпня 2024 року розповідає, що Левам варто замислитися над своїми бажаннями, а Скорпіонам — знайти внутрішню силу.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 9 серпня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Світ"
Шукайте гармонію. У стосунках позбудьтеся комплексів для подальшого розвитку. Дійте активно на робочому місці.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Королева мечів"
Ваш розум — ваша зброя. У любові час знайти щось інтелектуальне, що вас об'єднує. У русі кар'єрними сходами вам допоможе зібраність.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Лицар мечів"
Захищайте свої позиції. У стосунках час спробувати щось нове. На роботі очікуйте чергових викликів.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "П'ятірка пентаклів"
Час засукати рукава. У відносинах буде важкувато. На роботі не фокусуйтеся лише на грошах.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Сімка кубків"
Замисліться над своїми бажаннями. У стосунках не женіться за всіма цілями відразу. У робочих питаннях обирайте один шлях розв'язання проблем.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Четвірка мечів"
Варто перепочити. У любові не варто сваритися. На роботі краще відміть відгул або вирушайте у відпустку.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Король кубків"
Прислухайтеся до порад мудрого чоловіка. У стосунках розкрийте ваше серце ширше. На роботі навчіться слухати інших.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Сила"
Знайдіть вашу внутрішню силу. У любові варто показати характер. А на роботі продемонструйте професіоналізм.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Четвірка жезлів"
Шукайте опору в житті. Стосунки час вивести на новий рівень. У робочих викликах гарний час для укладання угод.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Двійка кубків"
Не переливайте з пустого в порожнє. У стосунках будьте не лише коханцями, а й друзями. На роботі знайдіть однодумців.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Десятка кубків"
Хороший період для розвитку. Прагніть більшого у стосунках. Рухайте впевнено до своєї мети на роботі.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Закохані"
Зануртеся у любов. Спробуйте щось гаряче в сексі. Дійте пристрасно на нудній роботі.
Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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