Близнятам варто запастися терпінням, а Ракам не слід забувати про друзів: гороскоп за картами Таро на 14 березня 2025 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 14 березня 2025 року розповідає, що Стрільцям потрібно заощаджувати, а Козорогам можуть зашкодити їх почуття.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 14 березня 2025 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Колісниця"

Рухайтеся вперед. У стосунках потрібно більше розвитку. А на роботі - витримки.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Зірка"

Дійте обережно й у вас все вдасться. На роботі опануйте свої страхи. А в стосунках - зберіться докупи.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Трійка жезлів"

Попереду - довгий шлях. У стосунках запасіться терпінням. А на роботі - дійте активніше.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Шістка кубків"

У стосунках не забувайте про друзів. На роботі опирайтеся випробуванням. Будьте обережні зі словами.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Ваші перемоги - попереду. У стосунках дійте обережніше. На роботі зрозумійте, що ви хочете насправді.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Місяць"

Приховане стане явним. У стосунках настав час попрацювати над комплексами. А на роботі не дайте вашим страхам вам заважати.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Туз жезлів"

Сміливо рухайтеся вперед. На роботі дійте активніше. У стосунках здобувайте перемоги.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Двійка жезлів"

На роботі сміливо дивіться вперед. У стосунках захищайте свої почуття. На роботі розпочніть щось нове.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

Час заощаджувати. У стосунках потрібно зрозуміти, що ви хочете від партнера чи партнерки. На роботі остерігайтеся викликів.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Королева кубків"

Ваші почуття можуть вам зашкодити. У стосунках прислухайтеся до голосу розуму. На роботі дійте обережно.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Сімка кубків"

Зараз вам потрібно дізнатися, що ви хочете насправді. У стосунках слід зробити вибір. А на роботі - не женіться за всім та відразу.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Маг"

Працюйте над почуттями та відчуттями. У стосунках прагніть балансу. На роботі не бійтеся висловлювати власну думку.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

Читайте також: